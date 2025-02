Leren reanimeren met een VR-bril op: "Spannend, want levensecht"

Eens de leerlingen de VR-bril opzetten, dringt de tijd. Ze bevinden zich in een levensechte situatie waarbij ze een slachtoffer in nood de eerste zorgen moeten toedienen. “Ze moeten bijvoorbeeld een toeschouwer wegjagen die begint te filmen. Er komt in de scène ook een mevrouw die hen een AED aanreikt, die ze moeten gebruiken en er komt uiteindelijk een ambulance aan waarbij een hulpverlener alles overneemt,” legt leraar Sander Mot uit.

Volgens de school is deze innovatieve manier om te leren reanimeren laagdrempelig. “Sommige leerlingen zijn bang, anderen zijn enthousiast. Maar de meesten zijn vooral onder de indruk,” weet Mot. Dat bevestigt leerlinge Gaëlle Grenson uit het tweede middelbaar. “Het is een leuke ervaring, want omdat het zo realistisch lijkt, is het meteen ook spannend. Nu weet ik beter wat ik echt moet doen als er zich zo’n situatie voordoet.”