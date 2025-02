Maakdag in de Boesdaalhoeve: Creativiteit aanwakkeren en nieuwe vaardigheden ontwikkelen

"Experimenteer met nieuwe technieken en neem je eigen unieke creaties mee naar huis," zo werft Avansa voor de Maakdag. Het aanbod is dan ook niet mis te verstaan. Jongeren konden juwelen maken, kregen een les draaibank en beitels en maakten zo kennis met de ambachtelijke techniek houtdraaien. Er waren ook workshops borduren, punchen en raamtekenen. En 'ebru', een techniek waarbij je marmerpatronen creëert door te schilderen op water en dat over te brengen op papier. Nog meer creativiteit was er te vinden bij de workshop turften, waar een deocratief tapijt gemaakt werd. Jongeren maakten tot slot ook kennis met de druktechnieken lino en tetradruk.

Een sfeerverslag van de Maakdag zie je in ons nieuws.