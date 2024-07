Speelplein Don Bosco in Halle kampt met nijpend tekort aan animatoren: "De helft minder"

Het aantal animatoren van speelplein Don Bosco in Halle is de voorbije jaren flink uitgedund. “We tellen nu zo’n 25 animatoren, terwijl er dat enkele jaren geleden 50 waren”, zegt Caitlin Van den Keybus. “25 animatoren om een hele dag 220 kinderen te vermaken, dat is pittig, op piekmomenten kunnen het er zelfs 400 zijn. De limiet is stilaan in zicht.”

Het speelplein voelt het tekort dagelijks. “Toen we maandag begonnen, hebben we de helft van onze terreinen moeten sluiten omdat er niet genoeg animatoren waren om toezicht te houden”, zegt Luka Derycke. “De kinderen zijn al enkele dagen aan het zagen om in de zandbak te mogen. Als we toestemmen, wordt het opnieuw puzzelen. Er moet niet meer veel wegvallen.”

Geen vergoeding voor animatoren

Maar het moet ook gezegd: het is financieel niet aantrekkelijk. Don Bosco voorziet geen vrijwilligersvergoeding voor animatoren, in tegenstelling tot heel wat andere speelpleinen. “Door animatoren te betalen kunnen we er misschien meer aantrekken, maar dan moeten we ook de inkomprijs optrekken en dat willen we niet”, zegt Van den Keybus. “Doordat we onze animatoren niet betalen kunnen we onze prijs zo laag houden, net zoals Don Bosco het wou.”

De stad Halle ondersteunt de speelpleinwerking op logistiek en financieel vlak. Maar als het aantal monitoren nog verder zakt en het niet meer werkbaar is, dan mogen ze gerust op de deur van schepen van Jeugd Louis van Dionant kloppen. “Wij zijn een kindvriendelijke stad en ik vind dat kinderen plek moeten hebben om te ravotten. Als de werking in de problemen komt, kunnen we altijd in overleg gaan voor extra steun of raad. Maar beloftes ga ik vandaag niet doen, want het is een beslissing die ik niet alleen kan nemen.”