Zaventem verdeelt gratis boekenpakketten onder kinderdagverblijven en eerste kleuterklassen

"Helaas is lezen voor veel kinderen steeds minder vanzelfsprekend als vaardigheid of vrijetijdsactiviteit. En ook internationale onderzoeken tonen aan dat de leesvaardigheid, leesmotivatie en het leesplezier afnemen," klinkt het bij schepen van Kinderdagverblijven en de Bibliotheek Hamid Akachouch. Het lokaal bestuur ondersteunde eerder al kinderdagverblijven en kleuterscholen in hun taal- en leesbeleid, maar gaat nu dus een stap verder.

"Aan alle kinderdagverblijven en de niet-gemeentelijke basisscholen stelt de bibliotheek nu boekenpakketten ter beschikking. Het gaat om zorgvuldig geselecteerde boeken die gericht zijn op taalontwikkeling. De boeken mogen in de kinderopvang of in de klas blijven. Ze moeten niet ingeleverd worden. Zo geven we onze kinderen vanaf het prille begin alle kansen op een rijke taal," aldus Akachouch.

Zeker in een gemeente als Zaventem in de Vlaamse Rand is die extra aandacht nodig, vindt Akachouch. "Onze gemeente is heel divers. We merken dat bij de doorstroom in de kleuterklassen dat kinderen het moeilijk hebben om Nederlands te spreken. Dit project moet de kennis van het Nederlands stimuleren en de drempel verlagen om later zelf boeken te lezen."