Meer blauw op straat als basis voor de beleidsprioriteiten 2030 van politiezone Zennevallei

‘Meer blauw op straat’ is de weinig originele slagzin van het beleidsplan waarmee de Zennevallei-burgemeesters naar buitenkomen. De leuze brengt verschillende krachtlijnen bij elkaar.

Zo wil het politiecollege iets doen aan het personeelstekort. 'We hebben toch 25 procent agenten te kort”, zegt Beersels burgemeester Jo Vander Meylen. “De bedoeling is toch om op korte termijn, zeker tegen 2030, uit te breiden. Liefst zouden we dat naar een tekort helemaal goed maken. We hopen dat een goed rekruteringsbeleid daarbij helpt.”

Meer mensen zullen nodig zijn want het korps moet proactief kunnen optreden. Het college wil een fietsbrigade installeren. Dat betekent niet per se meer uniformen op straat. “Aan de rand van Brussel willen we toch een proactief team op de straat”, zegt Vande Meylen. “Wij hebben al een team dat goed werk levert maar we willen daar een volwaardig team van maken dat eigenlijk in burger op straat gaat.”

Ten slotte wil de zone niet alleen meer mensen op straat, maar ook in de controlekamer en achter de balie van het commissariaat. De zone wil nog meer investeren in het camerascherm en enkele dagen voorzien waarop je zonder afspraak het commissariaat kan binnenwandelen.