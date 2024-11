Asse stapt in project provincie om inwoners te waarschuwen voor cybercriminaliteit

De gemeente Asse treedt toe tot het CyberPreventieAdviseurs-project (CPA) van de provincie Vlaams-Brabant. Dat was aanvankelijk een proefproject van de provincie waarbij geïnformeerd en gesensibiliseerd werd rond cybercriminaliteit. “De laatste jaren zien we het aantal geregistreerde feiten rond cybercrime de hoogte ingaan. Tegelijk stellen we vast dat de schaamte bij slachtoffers hoog is en zij niet altijd een klacht indienen. Daarom willen we cybercriminaliteit voorkomen,” klinkt het in Asse.