Lennik vernieuwt bewakingscamera’s en breidt aantal uit: “Veiligheid verhogen en vandalisme bestrijden”

Het verouderde systeem van bewakingscamera’s in Lennik was vaak defect en de software om beelden op te zoeken was zeer tijdrovend. Drie jaar geleden werden er camera’s toegevoegd aan de sporthal, die ondanks het oude systeem hun nut bewezen in het vaststellen van overlast op de site. “De politie kon bij problemen opzoekingen doen, wat leidde tot het besluit om het systeem op de Markt en de sporthal uit te breiden en te integreren in één modern systeem”, zegt burgemeester Irina De Knop.

De gemeente Lennik investeert 170.000 euro in het nieuwe systeem, waardoor camerabeelden voortaan ook vanaf meerdere locaties bekeken kunnen worden. “Het systeem biedt ook ondersteuning bij grote evenementen. De nieuwe camera’s in het centrum richten zich nu vooral op de veiligheid aan onder andere oversteekplaatsen”, zegt De Knop. “Met deze verbeteringen zetten we een belangrijke stap in het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente.”