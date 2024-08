Opsporingsbericht: wie heeft Erwin Baes (46) gezien?

Erwin Baes is op 29 juli om 8 uur ´s ochtends verdwenen uit het Sint-Alexiusziekenhuis aan de Grimbergsesteenweg. Erwin is doof en heeft medische zorgen nodig. Hij is 1m85 tot 1m90 groot en is zwaar gebouwd. Hij heeft grijze ogen en kort bruin haar. Mogelijk verplaatst hij zich met het openbaar vervoer. De politie vraagt om getuigenissen uitsluitend door te geven per mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 30 0