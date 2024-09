Vandalen vernielen kantine KV Woluwe-Zaventem: "Sporen van brandversnellers gevonden"

Om half drie vannacht kreeg de politie van Zaventem de melding dat er een brand woedde in de voetbalkantine aan de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe. De brandweer had alle moeite om het vuur onder controle krijgen. “Gezien het late uur was er niemand meer in de kantine aanwezig”, zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. “De kantine zelf was volledig in hout en die is volledig verloren gegaan in de brand.”

De brandweer sloot kwaad opzet niet uit, daarom stelde het parket Halle-Vilvoorde een deskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. “Die vond sporen van brandversnellers dus zijn besluit luidt dat de brand werd aangestoken. Er zijn nog geen verdachten in beeld, het onderzoek loopt”, zegt Lievens.

Ook enkele kleedkamers liepen heel wat schade op. “De site blijft al zeker vandaag en morgen gesloten. Alle geplande trainingen worden geannuleerd”, klinkt het bij de club. Voor de dagen erna zoekt de club naar een oplossing.