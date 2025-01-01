© AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

Op 20 juni morste een poetsvrouw in het dagziekenhuis een chemisch product. De brandweer werd erbij gehaald en die gaf het bevel tot de gedeeltelijke evacuatie van het ziekenhuis. De twee artsen zouden herhaaldelijk genegeerd hebben om de risicoruimte te verlaten. Volgens Nick Marlain, de algemeen directeur van AZ Sint-Maria, zouden ze hun consultaties verdergezet hebben en daarbij patiënten in de risicoruimte gelaten hebben. Dat terwijl de rest van het ziekenhuis geëvacueerd was. Als gevolg van het incident werden de 2 artsen op 25 juni ontslagen.

“Wel geluisterd naar bevel van brandweer”

De verdediging van de twee urologen, die 27 en 16 jaar dienst hebben, benadrukt dat ze wel het bevel tot evacuatie gevolgd hebben en dat ze het gebouw meteen hebben verlaten. Daarbovenop zou, volgens de advocaat van de artsen, het ziekenhuisnoodplan niet correct zijn verlopen omdat bepaalde alarmcodes niet zijn verspreid. Het chemisch product waarmee het incident gebeurde zou ook niet veilig zijn vervoerd.

De urologen zijn naar de rechtbank van Brussel gestapt. Dinsdag komt de zaak in kort geding voor. Dan wordt beslist over de artsen opnieuw aan het werk mogen, weet Het Laatste Nieuws.