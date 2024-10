Bende inbrekers die regio rond Zemst teisterden krijgen tot vijf jaar cel

De beklaagden pleegden tussen oktober 2023 en februari van dit jaar 27 inbraken in ons land. Daarnaast stonden de beklaagden ook terecht voor 12 pogingen tot inbraak. Het zwaartepunt van de feiten lag in en rond Zemst. “De beklaagden moeten begrijpen dat inbraken een grote impact hebben op de slachtoffers”, klonk het bij het openbaar ministerie. “Voor hen zijn het maar juwelen, maar voor de getroffenen gaat het vaak om heel persoonlijke voorwerpen. Bovendien zijn ze binnengedrongen bij de mensen thuis, die nadien soms schrik hebben om daar nog te wonen.”

De vier Albanese verdachten bekenden de meeste feiten, maar hun advocaten hadden op het proces gepleit voor straffen met een gedeeltelijk uitstel. Zo zei Eddy Cochez dat zijn cliënt aan lager wal was geraakt, nadat hij naar België was gereisd in de hoop er veel geld te kunnen verdienen. “Hij had 2.000 euro op zak, maar belandde uiteindelijk op straat. Het gaat hier niet om een zeer geoliede machine met een bende die orders krijgt van bovenaf. Ik ga niet ontkennen dat het hier gaat om een groot aantal feiten, maar in hoofde van mijn cliënt ging het om totaal ongeordende acties. Hij deed zomaar wat.”

De rechtbank had echter weinig oren naar de pleidooien van de verdediging en veroordeelde de vier beklaagden elk tot een effectieve celstraf. Eén van hen moet vijf jaar naar de cel, twee anderen vier jaar. De laatste beklaagde werd veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf.