Cultuurcentrum Strombeek geplaagd door hangjongeren: “Ze rijden met steps binnen, zijn agressief of stichten brand”

Interventieploegen van de politiezone Grimbergen moesten maandag ingrijpen bij incidenten in en rond het centrum. “Er werd toen in een mobiel toilet aan het CC een wc-rol in brand gestoken”, legt korpschef Jurgen Brackmans uit. “Gelukkig kon het vuur snel geblust worden en bleef de schade beperkt. We krijgen in het algemeen toch heel wat meldingen, vooral als het goed weer is. Jongeren zitten dan buiten - wat op zich geen misdrijf is - maar bij controles vinden we soms drugs of lachgasflessen. Daarnaast stellen we ook vandalisme vast.”

Specifiek rondom het cultureel centrum zijn er verschillende klachten. "In het CC rijden jongeren bijvoorbeeld gewoon met hun steps binnen en spreken het personeel die hen daar op attent maakt op een agressieve wijze aan", aldus Braeckmans. "Het is nog niet echt ontspoord maar het blijft belangrijk dat we waakzaam zijn. We krijgen ook meldingen op het Sint-Amandsplein, aan de trappen van de kerk daar, en in het Borrekesveld. Jongeren hangen daar rond, maken muziek en bouwen soms een feestje, wat natuurlijk overlast veroorzaakt voor de omwonenden.”

Braeckmans roept de bewoners op meteen contact op te nemen met de politie via het algemeen noodnummer 101 als er zich iets voordoet. "Wat we vaak zien, is dat mensen op Facebook reageren en melden dat iets is gebeurd, maar dan pas de dag erna. Ik zeg altijd: ‘Als je iets ziet dat je niet bevalt, bel de politie’. Dan zullen wij beoordelen of het een dringende zaak is of dat we later kunnen komen. De waakzaamheid en medewerking van onze inwoners zijn van groot belang voor het handhaven van de veiligheid en rust in onze gemeente.”