Cybercriminelen vallen websites gemeenten aan, onder meer Ternat, Linkebeek en Kraainem doelwit

De aanvallen gebeuren via de hackersgroep NoName57(16), aanleiding is de Belgische aankoop van artillerie voor de oorlog in Oekraïne. Vanop verschillende computers worden de gemeentelijke websites bestookt waardoor die overspoeld raken door onlinebezoekers en uitvallen. Uit een test op de redactie blijkt dat rond 9u15 vanochtend de websites van Asse, Beersel, Bever, Drogenbos, Kampenhout, Kraainem, Lennik, Linkebeek, Machelen, Meise, Steenokkerzeel, Sint-Genesius-Rode, Ternat, Wemmel en Zemst niet werkten en dus mogelijk zijn getroffen voor cyberaanvallen.

Ook gisteren vielen de pro-Russische cybercriminelen met meerdere computers websites in ons land aan, onder meer die van de provincie Vlaams-Brabant. “Die computers sturen heel veel bezoekers naar je website waardoor de server overbelast raakt en de website platvalt”, zegt Bart Urlings, die verantwoordelijk is voor de website van de provincie.

Persoonlijke gegevens zijn er niet ontfutseld en al bij al was de website snel opnieuw online. “De technische diensten hebben een aantal pagina’s uitgeschakeld, diegenen waar heel veel trafiek op binnenkwam. Daarna hebben ze alle landen buiten de Benelux online gezet. Het is moeilijk te voorspellen wanneer zoiets gebeurt, maar dit is een goede oefening geweest”, besluit Urlings.

Ondertussen dreigen de hackers wel met een nieuwe aanval en dat op verkiezingsdag nu zondag.