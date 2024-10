Dertiger krijgt 10 jaar cel voor dodelijke steekpartij in Zellik

Op 10 april 2022 wordt de politie opgeroepen voor een ruzie in Zellik. In de trappenhal van een klein gebouw treft de politie het slachtoffer aan, een 45-jarige man uit Moldavië. Hij heeft een messteek in de hals en is al overleden. De dader slaat op de vlucht, maar hij wordt enkele weken opgepakt. De man bleek bij een vriend te logeren. Toen de bovenburen kwamen aankloppen omwille van geluidsoverlast, ontstond er een discussie die eindigde in de dodelijke steekpartij.

Daarvoor is de man nu veroordeeld tot 10 jaar cel, dat is opvallend minder dan de 18 jaar cel die het openbaar ministerie vorderde. Het hof en de assisenjury hield rekening met verzachtende omstandigheden. Zo bekende de dader nadat hij werd opgepakt zijn betrokkenheid bij de feiten en werkte hij mee aan het onderzoek.