Dieven aan de haal met in beslag genomen drugs en sigaretten op Brucargo

Dieven hebben een grote slag geslagen op Brucargo. Ze hebben ingebroken in een gebouw waar de douane in beslag genomen goederen bewaard. “Er zijn 269.000 sigaretten gestolen, 29 kilogram cannabis, bijna 1.400 waterpijptabak en 75 kilogram levamisole. Dat is een product dat door mensen die drugs verkopen gebruikt wordt om te versnijden met cocaïne”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “We hebben aan de eigenaar van het gebouw, Brussels Airport Company, al eerder gevraagd om de loods extra te beveiligen.”

De luchthavenuitbater bevestigt de inbraak. Die dateert al van eind juni, maar raakt nu pas bekend. “Er waren al plannen om het gebouw extra te beveiligen. Eerstdaags worden extra bewakingscamera’s geplaatst, maar dat staat los van de recente feiten”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. “Op termijn wordt het gebouw van de douane ook volledig vernieuwd. Bij die plannen is er ook heel wat aandacht voor de veiligheid.”