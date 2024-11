Eerste themazitting levert bloemlezing aan redenen op om niet te gaan bijzitten op verkiezingsdag

Het parket van Halle-Vilvoorde vervolgt in het totaal 83 bijzitters die in juni hun burgerplicht hebben verzuimd en daarna ook geen minnelijke schikking betaalden. Op de eerste themazitting voor de correctionele rechtbank in Brussel stonden woensdag 23 beklaagden terecht. De anderen verschijnen in de loop van de komende weken. Een groot aantal beklaagden blonk ook woensdag uit in afwezigheid en riskeert bij verstek te worden veroordeeld. Een aantal bijzitters daagde wel op voor de rechtbankzitting, waar het openbaar ministerie telkens een geldboete van 600 euro vorderde, al dan niet gekoppeld aan een uitstel.

Argumenten

Een twintiger uit Ternat wond er weinig doekjes om en probeerde niet van onderuit zijn nakende veroordeling te komen. “Ik woon in de straat van het stembureau waar ik moest gaan zetelen, maar ik was de avond voordien bij een vriend in Brussel blijven slapen na onze voetbalwedstrijd”, klonk het. “Aangezien ik toen ook een rijverbod had, ben ik met de trein teruggekeerd. Toen ik om 10.20 uur aankwam in het stemlokaal, bleek ik te laat te zijn. Ik heb nadien een minnelijke schikking gekregen, maar ik ben vergeten die te betalen.”

Een jonge vrouw uit Schepdaal had haar oproepingsbrief niet geopend. “Mijn moeder houdt zich bezig met al mijn papieren”, verklaarde de 21-jarige vrouw. “Ik dacht dat het wel geregeld ging worden. Op het moment dat die brief aankwam, logeerde ik bij mijn vriend, aangezien mijn moeder in het buitenland zat. Toen ik nadien een minnelijke schikking kreeg, begreep ik niet echt wat ik daarmee moest doen. Daar heb ik nu wel spijt van.” De twintiger kon de rechtbank wel een attest van haar werkgever voorleggen waarop stond dat ze op de dag van de verkiezingen moest werken. De openbaar aanklager was echter onwrikbaar. “Dit is een jammerlijke zaak, maar beklaagde heeft uit nalatigheid haar post niet nagekeken en heeft ook niets gedaan met de aangetekende zending. Gezien haar blanco strafblad lijkt een boete van 600 euro met uitstel voldoende.”

Een 28-jarige vrouw uit Ninove legde zich niet neer bij een mogelijke veroordeling. De twintiger verhuisde in mei vanuit Sint-Pieters-Leeuw naar haar nieuwe woonst in Oost-Vlaanderen, maar ontkent dat ze een oproepingsbrief had gekregen. “Toen ik die minnelijke schikking kreeg, heb ik die aangevochten. Het parket heeft dat echter verworpen, maar ik sta recht in mijn schoenen. Zowel ik als mijn ouders hebben nooit een oproepingsbrief gezien op het adres in Sint-Pieters-Leeuw. Het is aan het openbaar ministerie om te bewijzen dat ik die brief of de melding van de aangetekende zending heb ontvangen. Maar ik heb nergens mijn handtekening gezet en er is nergens een briefje achtergelaten om naar de post te gaan. Moet ik dan gestraft worden omdat de postbode zijn werk niet doet? De post maakt soms fouten, iedereen weet dat.”

Vonnis

De eerste vonnissen vallen op 4 december. Volgens het parket betaalden 516 bijzitters die te laat of afwezig waren bij de verkiezingen in juni wel een minnelijke schikking van 250 euro. “De cijfers over minnelijke schikkingen en dagvaardingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 zijn nog niet gekend”, klinkt het. "Wel staan de data voor de themazittingen al vast: 27 maart, 2, 3, 10 en 24 april 2025.”