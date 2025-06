Federale politie start onderzoek naar communicatie over versoepelde grenscontroles

In de communicatie roept de luchthavenpolitie op om artikel 9 van het Schengenverdrag toe te passen op drukke momenten. Dat artikel laat toe om bij uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden de grenscontroles voor mensen van buiten de Schengenzone te versoepelen. "Laten we duidelijk zijn: ik heb liever één toepassing van artikel 9 te veel dan te weinig", klinkt het in het interne communiqué.

De communicatie is niet naar de zin van de politievakbonden, die een stakingszegging hebben ingediend. Zij vrezen voor ernstige veiligheidsrisico’s. In een persbericht bevestigt de federale politie de interne communicatie. “Er zal een onderzoek worden geopend in functie waarvan de nodige maatregelen worden getroffen”, klinkt het bij de federale politie. “We bevestigen dat de officiële maatregelen inzake grenscontrole van kracht blijven, om de vlotheid en de veiligheid te garanderen.”