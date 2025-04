Grote politieactie in onze regio: “Vooral gericht op drugs, woninginbraken en diefstallen”

Het is al de vierde keer op twee jaar tijd dat de politiediensten zo’n grote actie organiseert. “Dat de vele politiediensten in het arrondissement zich regelmatig blijven verenigen is een duidelijk ontradend signaal naar dadergroepen toe en het verhoogt de kans om criminelen op heterdaad te betrappen”, klinkt het bij Liesbeth Van Isterbeek van de Federale Politie in Halle-Vilvoorde. "De actie is om op te treden tegen de inbraken in woningen, autodiefstallen maar ook drugstrafiek en geseinde personen."

De politie controleerde maar liefst 489 voertuigen, 9 treinen, 7 bussen en 9 taxi’s in onze regio. In het totaal werden in Halle-Vilvoorde 54 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 26 voor drugsbezit. Bij andere inbreuken ging het om een illegaal verblijf in ons land, wapenbezit en het verkopen van drugs.