Lichaam van man aangetroffen op parking Aldi in Zemst: onderzoek naar verdacht overlijden

Rond 5u20 werden de hulpdiensten verwittigd over een man die in het midden van de oprit van de parking van de Aldi lag. Een vrouw die op weg was naar haar werk maakte de melding. De zaak wordt voorlopig beschouwd als een verdacht overlijden. Er was geen auto of fiets in de buurt en de overleden persoon zou ook geen identiteitspapieren op zich hebben. De parking is afgespannen met politielint door de politie. Er wordt ter plaatse gezocht naar sporen.

"Het slachtoffer is een 47-jarige man uit Zemst", bevestigt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. "Een wetsarts en het labo zijn ter plaatse gegaan, net zoals het parket. Het parket vorderde een onderzoeksrechter. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn voorlopig nog onduidelijk. Alle pistes liggen nog open. Er zal daarom in de loop van dinsdag een autopsie op het lichaam plaatsvinden om de precieze doodsoorzaak te achterhalen."