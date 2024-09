Man (60) dood aangetroffen naast vrachtwagen in Lennik

Het slachtoffer is een 60-jarige man uit Roosdaal. Hij werd vanochtend aangetroffen naast zijn vrachtwagen. Volgens verschillende media had het slachtoffer een bebloed hoofd, maar dat is nog niet bevestigd. De politie heeft de Gustaaf van der Steenstraat afgesloten tussen de Alfred Algoetstraat en de Grote Vijverseleweg. Het parket van Halle-Vilvoorde laat weten dat het onderzoek nog enkele uren in beslag kan nemen.