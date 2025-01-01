Man uit Hoeilaart veroordeeld na neerschieten inbreker

Midden november 2021 merkte de veertiger na een wandeling dat het traliewerk voor zijn gepantserd raam was verwijderd. Eenmaal binnen hoorde hij gestommel op de eerste verdieping. “Het was al de vierde keer dat er werd ingebroken”, vertelt hij. “Anderhalf jaar voordien stonden er al eens vier gewapende en gemaskerde mannen binnen.”

De bewoner haalde een vuurwapen uit zijn kluis en trok naar boven, waar hij een schot loste op de inbreker. De dief slaagde er in te vluchten, maar zakte uiteindelijk een eindje verder in elkaar. “Toen ik de kamer binnenkwam, zat ik tussen de deur en de deur van een dressing”, vertelt de man uit Hoeilaart. “Ik kreeg een slag, waarna die inbreker vluchtte. Ik ben daarop naar buiten gelopen en toen hij in elkaar zakte, had ik pas door dat ik een schot had gelost. Ik had hem geraakt in de bil. Ik heb nooit bewust gericht of geschoten.”

De advocaten van de 48-jarige bewoner pleitten voor een vrijspraak, maar volgens het hof van beroep ging het om poging tot doodslag. Het hof bevestigde het vonnis van eerste aanleg, waarin wel de uitlokking werd weerhouden, en veroordeelde de man tot 6 maanden cel met uitstel. De inbreker kreeg, net als in eerste aanleg, 2 jaar cel opgelegd.

“Ik vind dit schandalig”, liet de man uit Hoeilaart na het arrest optekenen. “Op assisen worden mensen die inbrekers neerschieten vrijgesproken, en ik word veroordeeld. Ik heb nooit iets verkeerds gedaan, maar nu ben ik een crimineel.”