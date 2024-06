Medewerker woonzorgcentrum Sint-Pieters-Leeuw veroordeeld voor aanranding jobstudente

Het 17-jarige meisje werkte al enkele jaren als jobstudente in een woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw, toen ze in augustus 2022 onder de begeleiding kwam te staan van een vaste medewerker. De man maakte ongepaste opmerkingen, maar raakte het meisje ook meermaals ongewenst aan.

Zo was de zestiger het meisje beginnen te masseren toen ze te kennen had gegeven dat ze zich moe voelde. Bij een ander incident, toen het slachtoffer een bad liet vollopen voor een van de bewoners, had hij haar jas opengetrokken en het meisje op de billen geslagen. De beklaagde greep bij een van de incidenten ook secondelang de borsten van het meisje vast.

Volgens de raadsman van de 17-jarige jobstudente hadden minstens drie andere medewerksters van het woonzorgcentrum gewag gemaakt van de “handtastelijke mopjes” van de beklaagde. De advocaat van de zestiger ontkende de aantijgingen en pleitte voor een vrijspraak. “Sinds mijn cliënt in 2016 kampte met prostaatproblemen, is hij impotent”, klonk het bij meester Jan Van der Jeught. “Zijn lustgevoelens zijn totaal verdwenen. Hij is seksueel niet actief en daarom kan er in dit dossier geen sprake zijn van enige seksuele intentie. Hij knuffelt en zevert graag, maar zonder bijbedoelingen.”

De rechtbank had echter weinig oren naar de argumenten van de verdediging en veroordeelde de beklaagde tot 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.