N-VA en Vlaams Belang protesteren tegen wetsontwerp taalvereisten magistraten

N-VA en Vlaams Belang trekken van leer tegen een wetontwerp in de Kamercommissie Justitie dat de taalvereisten van magistraten die tot korpschef benoemd worden minder streng maakt en daardoor bestendigt dat ook de komende jaar een Franstalige magistraat de procureur des Konings is in de hoofdstad. “Het resultaat is dat de komende vijf jaar in Brussel zowel de eerste voorzitter van het hof van beroep, de procureur-generaal en de Procureur des Konings eentalig Frans zullen zijn”, klinkt het bij N-VA. De partij trekt naar het Grondwettelijk Hof. Vlaams Belang dient een belangenconflict in het Vlaams parlement in.