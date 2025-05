Ook arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde sluit zich aan bij protest: "Aantal dossiers verdubbeld"

Ook het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde sluit zich aan bij het protest. Het auditoriaat spreekt van een jarenlange verregaande verwaarlozing. Daardoor is het personeelsbestand slechts voor 75 procent bezet, terwijl het aantal dossiers op verdubbelde. In een open brief schrijft arbeidsauditeur Martin Van den Bossche dat hij geen goed oog heeft in de nieuwbouw op de Asphaltcosite in Asse.

"Ons korps zal ooit verhuizen naar een nieuwbouw in Asse, samen met het parket van Halle-Vilvoorde. Uit de recente contacten blijkt dat de actuele besparingsmodus ervoor zorgt dat de geplande nieuwbouw waarin onze korpsen voor de komende decennia gehuisvest zullen worden gehuist, al van bij aanvang te klein zal zijn", zegt Van den Bossche. "Het is vijf voor twaalf: tijd om Justitie niet langer stiefmoederlijk te behandelen."