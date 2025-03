“Op drie minuten waren ze weg met negen fietsen ter waarde van 40.000 euro”: stoutmoedige inbrekers slaan slag bij fietsenwinkel T&O Bikes

"Maandagavond, rond half zeven, hebben drie daders ingebroken in onze winkel", vertelt winkelverantwoordelijke Bart Van den Broeck (42). "Hoewel we op maandag gesloten zijn, was een kwartier daarvoor nog iemand van het personeel langs geweest en die had alles goed afgesloten. De daders hadden hun bestelwagen strategisch geparkeerd, enigszins uit het zicht. Het was avondspits op de drukke Mechelsesteenweg, maar iedereen was natuurlijk gefocust op de weg voor zich."

De inbrekers probeerden eerst via de nooddeur binnen te komen, maar toen dat niet lukte, richtten ze zich op de hoofddeur, die ze zonder zichtbare tools wisten open te krijgen. “Die heeft sluitingen op vijf punten, maar ze wisten perfect waar ze zich moesten op richten. De winkel is een nieuwbouw, dus de beglazing en de deuren zijn volgens de nieuwste standaarden gebouwd. Het alarm ging wel af, maar dat leek hen niet te deren. Binnen drie minuten waren ze weg met een buit van dure elektrische mountainbikes en racefietsen. Hun hoofd was bedekt met een kap, en hun gezicht bleef constant naar beneden gericht, waardoor ze onherkenbaar zijn op de camerabeelden."

De politie van de zone Zaventem bevestigt de inbraak en kwam de volgende dag langs voor sporenonderzoek, maar dat bleek lastig. "Ze droegen handschoenen en hadden de ramen zelfs schoongeveegd zodat er zeker geen vingerafdrukken meer te vinden zouden zijn”, zegt Van den Broeck. "Dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken. We hebben vier winkels, waarvan drie Giant Stores en één Multibrand Store, en deze winkel in Nossegem is pas open sinds mei 2024. Het is een harde klap.” Van den Broeck hoopt dat de politie via ANPR-camera’s langs de nabijgelegen luchthaven van Zaventem de daders kan opsporen. "Als ze vanuit de richting van de luchthaven kwamen, is er een kans dat ze zijn opgemerkt. Als ze van de E40 kwamen, wordt het moeilijker. Er rijden veel witte bestelwagens rond, dus het zal niet eenvoudig zijn."