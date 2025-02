Parket eist 7 jaar voor pogingen tot verkrachtingen in Beersel en Hoeilaart

Op 1 augustus 2024, tegen de avond, werd een vrouw in het Zoniënwoud in Hoeilaart op een hissende manier in het Engels aangesproken door een man. De vrouw liep door, maar dat was buiten de man gerekend. Hij werkte de vrouw meermaals tegen de grond en randde haar aan. Uiteindelijk kon de vrouw toch ontsnappen en het bos ontvluchten.

De man was niet aan zijn proefstuk toe. In juni had hij al een keer toegeslagen in Beersel. Toen dat onderzoek vastliep, verspreidde het parket een opsporingsbericht waarop een twintigtal vrouwen reageerden. Dankzij de reacties van de vrouwen werd een man, een Afghaanse twintiger gevat. DNA-onderzoek linkte de zaken in Beersel en Hoeilaart aan elkaar.

De gerechtspsychiater en -psycholoog die hem onderzochten, kwamen tot het oordeel dat het gevaar zeer groot was dat de man nog gelijkaardige feiten zou plegen. Afgelopen vrijdag kwam de zaak voor. Het parket eiste zeven jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De advocaat van de beschuldigde pleitte ervoor zijn cliënt te laten interneren wegens ontoerekeningsvatbaarheid.

Uitspraak volgt op 21 maart.