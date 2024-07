Politie AMOW geeft advies aan vakantiegangers: "Beter een goede buur dan een verre vriend"

Politiecommissaris Fred Scrayen van de zone AMOW geeft graag wat tips mee om je woning zo veilig mogelijk achter te laten tijdens je zomervakantie. Zo is een versterkt slot met veiligheidsrozetten alvast een goed begin. “Maar je kan ook simuleren dat er iemand in je woning is door lichtschakelaars te plaatsen die in de woning met een timer op- of afgezet kunnen worden,” aldus Scrayen.

Wie alle mogelijkheden op een rijtje gezet wil zien, kan ook een beroep op de diefstalpreventieadviseur. Die komt thuis toelichting geven over de mogelijkheden om je woning te beveiligen.

En een gouden tip van politiezone AMOW: je kan maar beter een goede buur dan een verre vriend hebben. “Van zodra je verdachte zaken ziet, doe je er goed aan onze diensten in te lichten. Liever een keer te veel dan te weinig.”