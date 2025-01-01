Politie KLM pakt internetfraudeur op in Londerzeel: "Gelinkt aan meerdere feiten"
De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) pakte een man op die verdacht wordt van internetfraude in Londerzeel. De oplichter probeerde via een list bankkaarten met codes buit te maken. “Op vrijdag 31 oktober, rond de middag, werden onze diensten gecontacteerd voor feiten van internetfraude, gepleegd in Londerzeel,” zegt commissaris Franky Maes van de zone KLM. “Het slachtoffer werd eerder gebeld door personen die zich voordeden als medewerkers van Card Stop. Er werd hen meegedeeld dat er geld van hun rekeningen zou gaan naar aanleiding van frauduleuze handelingen. Om dit op te lossen zou er een medewerker van hun dienst langskomen."
In afwachting van de komst de medewerker, moest het slachtoffer de bankkaarten met bijbehorende codes in een omslag steken. De volgende dag werd het slachtoffer gecontacteerd dat de koerier onderweg was, waarop de dame in kwestie de politiediensten contacteerde. “Enkele ogenblikken later werd de verdachte, met bijstand van onze motorrijder geïntercepteerd in de onmiddellijke omgeving van de woning," vervolgt Maes. "De verdachte kon tijdens zijn verhoor door de lokale recherche gelinkt worden aan meerdere feiten, waarna hij op last van het parket Halle-Vilvoorde voorgeleid werd bij de onderzoeksrechter in Brussel. Die plaatste hem onder aanhoudingsmandaat. Het verdere onderzoek zal worden uitgevoerd door de politiezone KLM.”