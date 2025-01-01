Politie KLM pakt internetfraudeur op in Londerzeel: "Gelinkt aan meerdere feiten"

De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) pakte een man op die verdacht wordt van internetfraude in Londerzeel. De oplichter probeerde via een list bankkaarten met codes buit te maken. “Op vrijdag 31 oktober, rond de middag, werden onze diensten gecontacteerd voor feiten van internetfraude, gepleegd in Londerzeel,” zegt commissaris Franky Maes van de zone KLM. “Het slachtoffer werd eerder gebeld door personen die zich voordeden als medewerkers van Card Stop. Er werd hen meegedeeld dat er geld van hun rekeningen zou gaan naar aanleiding van frauduleuze handelingen. Om dit op te lossen zou er een medewerker van hun dienst langskomen."