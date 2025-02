Politie pakt twee vrouwen op: “Verdacht van reeks diefstallen in Pajottenland”

De arrestatie kwam er na een melding van alerte buurtbewoners, die opmerkten dat deze vrouwen zich verdacht gedroegen. “De vrouwen belden aan bij een huis in Leerbeek en vertoonden ongewoon gedrag, wat de aandacht van de buurtbewoners trok”, zegt Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. “Zij schakelden meteen de politie in. Onze ploegen waren snel ter plaatse en konden beide dames oppakken. Ze kunnen gelinkt worden aan een reeks diefstallen in de omgeving.”