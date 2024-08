Politie valt villa binnen en ontdekt cannabisplantage, drie verdachten opgepakt

De bewoners van de Wezelstraat in Grimbergen zijn flink geschrokken na de ontdekking van een cannabisplantage in hun buurt. De politie deed donderdag omstreeks 14 uur een inval in een woning, waarbij agenten met getrokken wapens door de voortuin stormden. Het zou naar verluidt gaan om een erg professionele installatie. De Civiele Bescherming komt ter plaatse voor de ontmanteling. De plantage en de bijhorende oogst werden in beslag genomen en vernietigd.

De bewoners vertellen dat ze sinds november vorig jaar al last hadden van geurhinder, die dus afkomstig bleek van een wietplantage. “Vooral ’s avonds en ’s nachts was er beweging bij de woning, maar verder hebben we weinig gemerkt van de mensen die daar kwamen. De geur viel echter niet te missen en de laatste was die nog intenser”, zegt een bewoner. “Het leek vooral te komen van de zolder van de woning waar er - niet toevallig - een afvoerbuis van een ventilatiesysteem uit het dak steekt.”

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt de inval, die er zou gekomen zijn na een tip van de eigenaar van het pand. “Op donderdag 22 augustus trof de politie bij een huiszoeking in een huurwoning in de Wezelstraat in Grimbergen een actieve cannabisplantage aan”, zegt woordvoerster Ingrid Moriau. “Er werden 765 jonge cannabisplanten aangetroffen en ongeveer 20 kilo geoogste en gedeeltelijk verpakte cannabis. De woning telde zes kweekruimtes.”

De politie kon drie verdachten arresteren, waarvan twee ter plekke. “Zij worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die over hun verdere aanhouding zal beslissen”, aldus Moriau.