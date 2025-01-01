Rechtbank volgt AZ Sint-Maria: urologen blijven ontslagen

Afgelopen zomer morst iemand van de schoonmaakploeg een chemisch product en laat de brandweer het AZ Sint-Maria in Halle ontruimen. Twee urologen geven geen gehoor aan de ontruimen en zetten hun consultaties voort. Het ziekenhuis is van oordeel dat de artsende veiligheid van medewerkers en patiënten in gevaar hebben gebracht, waarop de twee op staande voet zijn ontslagen.

In kortgeding willen de artsen hun ontslag ongedaan maken. “De artsen staan al 16 en 27 jaar lang in dienst van het ziekenhuis en de patiënten, zonder enige opmerking of berisping”, klinkt het dan bij hun raadsman. "Ze worden door de medische kant van het ziekenhuis zeer gewaardeerd. Van de ene op de andere dag is hen het recht ontnomen om hun activiteiten uit te voeren in het ziekenhuis. Ze zijn ook in de onmogelijkheid gesteld om hun werk uit te voeren, want ze hebben geen toegang tot het platform waarop de dossiers van hun patiënten staan."

De rechtbank heeft zich gisteren uitgesproken over de zaak en volgt de redenering van het ziekenhuis. De twee blijven ontslagen, maar willen hun zaak nog aanvechten in een procedure ten gronde. Eén van de twee is een privépraktijk gestart; de andere werkt deeltijds in een ander ziekenhuis. AZ Sint-Maria heeft de uitspraak niet afgewacht en heeft nieuwe artsen aangesteld.