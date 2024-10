Schadevergoedingen voor terreurslachtoffers 22 maart 2016: arrest niet voorgelezen

De aanslag op de luchthaven van Zaventem berokkende veel schade en persoonlijk leed. Een jaar na de strafbepaling, volgde vandaag de uitspraak over de schadevergoedingen voor de slachtoffers en nabestaanden.

De zitting was evenwel snel voorbij. De voorzitter van het Brusselse hof van assisen vroeg of of iemand wenste dat het arrest werd voorgelezen, toen niemand reageerde was de zitting over.

Reële uitbetaling van de schadevergoeding lijkt uitgesloten, maar de slachtoffers hadden wel op een symbolische uitspraak gehoopt.