Schietpartij op Bergensesteenweg: man (30) afgevoerd naar ziekenhuis

Op de Bergensesteenweg in Halle vond gisterenavond een schietincident plaats, ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenbos. Een 30-jarige man werd daarbij in de benen geschoten. De politie kon kort daarop een verdachte arresteren. Die is intussen aangehouden voor poging tot doodslag. De steenweg bleef ter hoogte van het kruispunt de hele avond en flink stuk van de nacht afgesloten voor de vaststellingen.