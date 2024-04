Sociale onrust bij ExxonMobil in Diegem: “Zoveelste ontslaggolf”

In februari kondigde de directie van ExxonMobil aan om de tradingafdeling van Diegem naar Londen te verhuizen. “Na verschillende pogingen van sociaal overleg, zijn we tot de vaststelling gekomen dat dit niet mogelijk is”, zegt Hans Christiaens van de socialistische vakbond. “De verzoeningsvergadering heeft tot niets geleid, de directie weigert iedere vooruitgang. De vakbonden hebben dus in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging neergelegd. Wij roepen de werknemers op om hunongenoegen te uiten en om zich solidair op te stellen.”

De vakbonden roepen het personeel op om dinsdag te protesteren aan de hoofdzetel in Diegem. Het is niet de eerste keer dat er sociale onrust is bij ExxonMobil. In 2021 verdwenen in Diegem al 150 banen, maar ook daarna zouden er nog ontslaggolven zijn geweest. “Men kapt steeds kleine stukjes af, dat is de nieuwe trend. Op deze manier omzeilt de directie iedere keer opnieuw de wet-Renault door gefaseerd werknemers af te danken”, zegt Dalila Maïzi van de christelijke vakbond.