Strombekenaar veroordeeld tot 13 jaar cel voor drugshandel en foltering

De drugsbende vreesde dat de tiener hen had verlinkt aan een rivaliserende bende, nadat er uit de loods drugs en vuurwapens werden gestolen. De Strombekenaar en zijn kompanen folterden het slachtoffer onder ander door een stuk van zijn oor af te snijden, de pezen van een hand door te snijden en een stuk van een teen te kappen. De Strombekenaar werd eind 2023 aangehouden op de Filippijnen en werd daarna uitgeleverd aan ons land. Hij is nu veroordeeld tot 13 jaar cel en een boete van 800.000 euro. De andere leden van de bende, vooral uit het Antwerpse, kregen celstraffen tot tien jaar.

“De rechtbank heeft inderdaad een signaal willen geven dat de strijd tegen drugscriminaliteit nog altijd een grote prioriteit is voor justitie”, zegt Peter Catthoor, woordvoerder van de rechtbanken in Oost-Vlaanderen. “Dat de invloed van drugs op onze samenleving totaal nefast is en veel nadelige en schadelijke gevolgen heeft en bijgevolg heeft de rechtbank een sterk signaal willen geven.”