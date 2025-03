Toename ketamine-export via luchthaven, douane vraagt Europese aanpak

Ketamine heeft een ambigue status. Het is een legaal verdovingsmiddel in de geneeskunde. "Maar dankzij de nevenwerkingen heeft het z'n weg naar het illegale circuit gevonden. Als we kijken naar die grote hoeveelheden, merken we toch echt dat er iets aan de hand is en zien we dat ketamine veel meer gebruikt wordt vergeleken met tien jaar geleden", zegt Nathan Van Wichelen, verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

De opmars zet zich ook door op de luchthaven. België is een exportland wat ketamine betreft. Vorig jaar werd op de luchthavens van Zaventem en Luik bijna 170 kilogram onderschept. Januari en februari 2025 waren al goed voor zo'n 60 kilogram illegale ketamine. "We zien verschillende verpakkingswijzen van de kleine hoeveelheden, maar we zien ook echt grote hoeveelheden", zegt Jolien Scheers, attaché bij Douane en Accijnzen. "Bijvoorbeeld in de speaker vonden we negen kilogram zuivere ketamine. Dat zijn al serieuze hoeveelheden."

Voor de douane moet er duidelijkheid komen. "In het ene land is dat een drug, in andere landen niet. Wij vragen eigenlijk een uniforme regelgeving op niveau van Europa om dit probleem aan te pakken", zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van FOD Financiën, Douane en Accijnzen.