Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

Het centrum van Asse is vanmiddag opgeschrikt door een achtervolging. Een buurtbewoner zag vlakbij parking Boekfos hoe een wagen met drie inzittenden in tegengestelde richting en over het voetpad reed om te ontkomen aan de politie. De politiehelikopter RAGO bood steun vanuit de lucht en de politie kreeg ook bijstand van de korpsen van de zones TARL, Dilbeek en Aalst. Twee verdachten zijn intussen opgepakt en van hun vrijheid beroofd.

De politiezone AMOW bevestigde vanmiddag na meldingen van kijkers dat het om een zoekactie naar drie verdachten ging in het kader van een gestolen voertuig. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie niet veel kwijt. Rond 16u30 werd bevestigd dat twee verdachten zijn opgepakt.

Meest bekeken

Justitie

Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

Sport

Lucas Coenen ziet kansen op wereldtitel slinken: “Ik moet leren agressiever te rijden”

maa 8 sep
Jeugd
Justitie

Stad Halle en politie wil GAS-boetes aan 14-jarigen kunnen opleggen: “Pas in laatste instantie, maar stok achter de deur is nodig”

vrij 5 sep
De Cora-vestigingen sluiten volgend jaar de deuren
Economie

Delhaize opent vestiging op Cora-site in Anderlecht: “Belangrijke mijlpaal in commerciële herontwikkeling”

maa 8 sep
De onderkant van het Viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit
Economie
Vlaamse Rand

Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"

Meer nieuws uit de regio

Cultuur
Samenleving
Politiek
Sport

De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"

zon 7 sep
Gevel leegstaande woning dreigt in te storten in Asse
Mobiliteit

Gevel van leegstaande woning in Asse dreigt in te storten: “Fietspad tijdelijk afgesloten”

don 4 sep
Nieuwe ondergrondse parking KunstAs in Asse open
Mobiliteit

Nieuwe ondergrondse parking KunstAs in Asse open: “Plaats voor 69 wagens”

woe 3 sep
Sport

Lukebakio heeft toptransfer naar Benfica Lissabon beet: “Geweldig gevoel om hier te zijn”

maa 1 sep
Brandweerzone Vlaams-Brabant West wil jeugdbrandweer oprichten
Samenleving

Brandweerzone Vlaams-Brabant West wil jeugdbrandweer oprichten: “Eerste stap in carrière bij de brandweer”

zat 30 aug