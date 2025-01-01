Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

Het centrum van Asse is vanmiddag opgeschrikt door een achtervolging. Een buurtbewoner zag vlakbij parking Boekfos hoe een wagen met drie inzittenden in tegengestelde richting en over het voetpad reed om te ontkomen aan de politie. De politiehelikopter RAGO bood steun vanuit de lucht en de politie kreeg ook bijstand van de korpsen van de zones TARL, Dilbeek en Aalst. Twee verdachten zijn intussen opgepakt en van hun vrijheid beroofd.