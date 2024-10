Twee verdachten zinloos geweld na burenruzie parkeerplaats blijven in de cel

Twee van de drie verdachten die in Vilvoorde een jongeman van 21 jaar in elkaar geslagen zouden hebben, blijven minstens nog een maand in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde hun aanhouding. Samen met nog twee voortvluchtigen zouden ze de jongeman een flink pak rammel hebben gegeven op de Hendrik I-lei, na een aanslepende burenruzie rond een parkeerplaats.