Burgemeester Hans Bonte over zinloos geweld in zijn stad: “Zwaarste straffen eisen”

Vrijdag werd een jongeman van 21 in Vilvoorde in elkaar geslagen na een burenruzie over een parkeerplaats. De man werd klemgereden op de Hendrik I-lei. Even daarvoor zou hij naar het politiecommissariaat gereden zijn om hulp te vragen, die hem vroeg online een afspraak te maken. “Hij heeft aangeklopt buiten de werkuren ’s avonds, gelukkig zat daar nog iemand, want de meeste politiekazernes zijn dan al gesloten”, zegt Bonte. “Maar als die persoon effectief in paniek was en ook gemeld heeft dat hij achtervolgd werd, dan is het inderdaad ongepast dat hij geen bescherming heeft genoten. Als dat zo is, dan is er een onverklaarbare fout gebeurd.”

Bonte wil niet te snel conclusies trekken, want z'n mensen "werken hard en zijn geëngageerd," klinkt het. “Het is ellendig om vast te stellen dat veel politiediensten, ook die van ons, moeten werken met online afspraken”, zegt Hans Bonte. “Dat komt enerzijds door de terreurdreigingsrichtlijnen, maar ook door ons personeelstekort. Elke politiezone in de Vlaamse Rand worstelt met tekorten. Als je moet werken met een korps waar een kwart van de mensen die je nodig hebt er niet zijn, en rekening moet houden met een federale regering die doof en blind blijft voor de roep van korpschefs, dan gebeuren er accidenten.”

De realiteit is wel dat de familie van de jongeman nu op eigen initiatief ondergedoken leeft. Het slachtoffer zelf ligt nog altijd met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. “Het parket tilt heel zwaar aan de feiten en ik ook. Er zijn momenteel drie mensen aangehouden, er zijn er nog twee voortvluchtig. Ik hoop effectief dat onderzoeksrechter en het parket de zwaarste straffen eisen.”