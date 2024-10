Twintiger in elkaar geslagen in Vilvoorde, familie vraagt onderzoek naar optreden politie

Een aanslepende burenruzie rond een parkeerplaats in de Groenstraat zou de aanleiding zijn van het incident. "Vrijdagavond rond 21 uur vond een vechtpartij plaats aan de Hendrik I-Lei", bevestigt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. Drie van de vijf verdachten werden ondertussen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Er wordt nog gezocht naar de twee anderen. Het onderzoek naar de omstandigheden en de motieven van de verdachten loopt."

De jongeman liep onder meer breuken op aan zijn neus en oogkas. Hij houdt mogelijk blijvende letsels over aan de vechtpartij. De familie van het slachtoffer, dat al twintig jaar in Vilvoorde woont, is sinds de feiten ondergedoken. De twintiger zou vorige week dinsdag ook al aangevallen geweest zijn op straat. Toen hij naar de politie stapte, zou die hem gevraagd hebben om online een afspraak te maken, wat pas op 25 oktober zou gekund hebben.

"De familie zal aan Comité P vragen om een onderzoek te voeren naar het concreet optreden van de politie in deze zaak", zegt de advocaat van de familie. "Het is aan het onderzoek om hierover duidelijkheid te verlenen. Wat de familie wel stelt is dat in geval de politie op 4 oktober op een correcte wijze tussenkomst zou hebben verleend, de aanslag op zijn leven niet zou hebben plaatsgevonden."