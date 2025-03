Twintiger krijgt vijf jaar cel voor poging tot verkrachting in Zoniënwoud

Op 1 augustus 2024, tegen de avond, wordt een vrouw in het Zoniënwoud in Hoeilaart in het Engels aangesproken door een man. De vrouw loopt door, maar dat is buiten de man gerekend. Hij werkt de vrouw meermaals tegen de grond en randt haar aan. Uiteindelijk kan de vrouw toch ontsnappen en het bos ontvluchten. DNA-onderzoek linkte de zaken in Beersel en Hoeilaart aan elkaar, waar hij enkele weken voordien ook een vrouw aanviel.

De man bleef echter elke betrokkenheid ontkennen. De verdediging van de man vroeg om hem ontoerekeningsvatbaar te verklaren, maar daar gaat de correctionele rechtbank niet op in. De man wordt veroordeeld tot wordt ook vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Die bijkomende straf wordt opgelegd aan personen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd. Concreet kan de man als hij zijn straf heeft uitgezeten, een extra straf krijgen om de maatschappij te beschermen.