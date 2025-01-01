Veertig jaar geleden: Bende van Nijvel maakt 5 slachtoffers in Jezus-Eik

De Bende slaat toe

Vrijdagavond 27 september 1985: na een eerste overval met drie doden in Eigenbrakel rijden drie gemaskerde mannen rond 20.35 uur de parking van de Delhaize in Jezus-Eik op. Na twee jaar is de Bende van Nijvel terug. In '82 en '83 heeft de Bende al slachtoffers gemaakt in Beersel, Hoeilaart en Halle.

Eén van de mannen schiet op de parking een jongen van 14 dood. Daarna trekt de Bende de Delhaize binnen, met een dertigjarige man als levend schild. Ze bevelen de klanten op de grond te gaan liggen en de kassamedewerkers om geld te overhandigen. Een kassierster wordt vermoord, waarschijnlijk omdat ze niet snel genoeg de bevelen uitvoerde. Ook een klant wordt neergeschoten.

De kluis openmaken lukt niet, dus verlaten de overvallers de Delhaize met een koffer vol kleingeld en de kassa-inhoud. Op de parking schieten ze op een man die in zijn auto zit. Met wat geluk kan de persoon ontkomen. Minder geluk heeft de bankier en rijkswachttipgever Leon Finné. Finné wordt meermaals en van dichtbij beschoten. Ook de gijzelaar wordt in koelen bloede vermoord.

Herdenking

De treurige balans van 27 september 1985 staat op acht doden, waarvan vijf in Overijse. De moord op Leon Finné doet de speurders vermoeden dat de Bende niet willekeurig te werk gaat, maar tot op heden zijn de misdaden nooit opgelost.

Het onderzoek loopt nog steeds, maar het federaal parket heeft aangegeven dat het mag afgesloten worden. Voor de slachtoffers en hun nabestaanden blijft de herinnering aan de loden jaren tachtig duren. Vanavond om 20.00 uur wordt op het parkeerterrein van de Delhaize in Jezus -Eik een wake gehouden om de slachtoffers, hun familie en het Delhaizepersoneel te eren.