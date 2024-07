Vermoedelijke daders van dodelijke home-invasion opgepakt

Op 19 april vond er in Halle een gewelddadige home-invasion plaats. Toen de 37-jarige bewoner die avond thuis arriveerde, werd hij opgewacht door gewapende mannen. “Eens binnen werd ook de vrouw van het slachtoffer bedreigd. In de inkomhal ontstond vervolgens een schermutseling, waarbij de bewoner werd neergeschoten door de daders”, zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. “De daders namen daarop de vlucht. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed er een paar dagen later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw en zijn vijf kinderen bleven ongedeerd.”

Na intensief speurwerk kon de politie eind vorig maand drie personen oppakken die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewelddadige feiten. “Er werden in totaal zes huiszoekingen uitgevoerd, onder andere op de woonplaatsen van de gearresteerde personen. Die zijn alledrie afkomstig uit het Brusselse. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die heeft hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, besluit Moriau.