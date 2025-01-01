© Politie Zaventem

Zaventemse politie vindt bijna 7.000 euro cash geld wanneer bestuurder boete wil betalen

De politie van Zaventem heeft afgelopen weekend bijna 7.000 euro aan cash geld aangetroffen toen de bestuurder een boete wilde betalen omdat hij zijn gordel niet droeg. Beide inzittenden konden geen verklaring geven voor de grote som geld. “Er werd een proces-verbaal opgesteld voor witwassen”, klinkt het bij de Zaventemse politie.

De politiecontrole vond in de nacht van 30 op 31 augustus plaats aan de afrit van de Ring rond Brussel ter hoogte van de Hector Hennaulaan. Toen de politie merkte dat de bestuurder van een wagen met Franse nummerplaat zijn veiligheidsgordel niet droeg, werd de wagen aan de kant gezet voor verdere controle.

“Bij het betalen van de boete voor het niet dragen van de veiligheidsgordel viel onmiddellijk op dat de overtreders in het bezit waren van een aanzienlijk aantal bankbiljetten. Beide personen en het voertuig werden onderworpen aan een diepgaande controle”, klinkt het bij de politie in Zaventem. “Uiteindelijk bleek dat beide mannen in totaal maar liefst 6.680 euro cash geld bij zich hadden.”

De betrokkenen konden geen verklaring geven voor de grote som geld. “Het parket Halle-Vilvoorde werd gecontacteerd en de bankbiljetten werden in beslag genomen. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor witwassen”, aldus de Zaventemse politie.

Meest bekeken

Joeri Van den Driessche
Onderwijs

Basisschool De Regenboog in Herfelingen begint nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

maa 1 sep
Het nieuwe schoolgebouw van Ak'cent in Akrenbos in Bever
Onderwijs
Sport
Samenleving

160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen

maa 1 sep
AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Mobiliteit

Grimbergen en Meise weren sluipverkeer in Roostbaan en Rooststraat: “Wel enkel als verkeersdruk hoog is”

Cultuur
Economie

Brouwerij Boon viert 50ste verjaardag met vernieuwd bezoekersparcours: "Biercultuur nog meer promoten"

Meer nieuws uit de regio

Brussels Airlines investeert in stillere vliegtuigen
Mobiliteit
Samenleving

Brussels Airlines investeert in stillere vliegtuigen: “Helft stiller dan vorige generatie”

zat 30 aug
Krakers hebben pand in Sint-Stevens-Woluwe verlaten: “Veel schade”
Samenleving

Krakers hebben pand in Sint-Stevens-Woluwe verlaten: “Veel schade”

din 26 aug
Justitie
Samenleving

170 krakers bezetten al anderhalve maand leegstaand kantoorpand: “Uiterlijk dinsdag moeten ze weg zijn”

zon 24 aug
Samenleving

Sheraton-hotel op luchthaven moet tijdelijk sluiten: "Brandbeveiliging niet volgens geldende normen""

vrij 22 aug
Ex-senator Bob Maes uit Zaventem overleden
Politiek

Ex-senator Bob Maes uit Zaventem overleden

woe 20 aug