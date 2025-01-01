Zaventemse politie vindt bijna 7.000 euro cash geld wanneer bestuurder boete wil betalen

De politiecontrole vond in de nacht van 30 op 31 augustus plaats aan de afrit van de Ring rond Brussel ter hoogte van de Hector Hennaulaan. Toen de politie merkte dat de bestuurder van een wagen met Franse nummerplaat zijn veiligheidsgordel niet droeg, werd de wagen aan de kant gezet voor verdere controle.

“Bij het betalen van de boete voor het niet dragen van de veiligheidsgordel viel onmiddellijk op dat de overtreders in het bezit waren van een aanzienlijk aantal bankbiljetten. Beide personen en het voertuig werden onderworpen aan een diepgaande controle”, klinkt het bij de politie in Zaventem. “Uiteindelijk bleek dat beide mannen in totaal maar liefst 6.680 euro cash geld bij zich hadden.”

De betrokkenen konden geen verklaring geven voor de grote som geld. “Het parket Halle-Vilvoorde werd gecontacteerd en de bankbiljetten werden in beslag genomen. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor witwassen”, aldus de Zaventemse politie.