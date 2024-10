Zestiger bij verstek veroordeeld voor aanranding meisje in asielcentrum in Meise

Toen het meisje, dat ook in het centrum verbleef, de veroordeelde eten kwam brengen, nam hij haar op de schoot en begon het meisje te betasten. De man werd naar Diegem overgebracht nadat hij zich in een ander asielcentrum ook al ongepast gedroeg tegenover minderjarigen. De zestiger was niet aanwezig op het proces. Waar hij nu verblijft, is niet duidelijk.

Een ex-politieman uit Landen is door de Brusselse correctionele rechtbank dan weer veroordeeld voor exhibitionisme. De man sloeg meermaals de hand aan zichzelf aan een tramhalte in Wezembeek-Oppem en dat voor de ogen van kinderen. De zestiger is veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich psychologisch laten begeleiden.