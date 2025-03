Afrit Jezus-Eik komende maand afgesloten voor herinrichting dorpscentrum en aanleg bushaltes

Langs de E411 is de afrit Jezus-Eik de komende maand afgesloten voor het verkeer. De Werkvennootschap bereidt er de komst van een bushalte voor. Die past binnen de vernieuwing van het dorpscentrum van Jezus-Eik en de nieuwe bruggen die er komen. Het autoverkeer wordt omgeleid via Maleizen, zwaar verkeer via de afrit Terhulpen.