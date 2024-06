Vernieuwde Heldenplein officieel geopend met terugkomst van Het Boerenpaard van Rik Poot

De Vlaamse regering investeerde via de Werkvennootschap zo’n 12 miljoen euro in de heraanleg en herinrichting van het Heldenplein. De stad Vilvoorde kwam met 1 miljoen euro over de brug. Het nieuwe plein is van de hand van landschapsarchitect Bas Smets. De gerenommeerde Brusselaar ontwierp ook het plein voor de Notre-Dame in Parijs en heeft ook het Parc des Ateliers in Arles op zijn naam staan. “De coronaperiode liet ons inzien hoe belangrijk het is om bomen of een park op wandelafstand te hebben. De klimaatcrisis toont aan dat er geen betere machine is om CO2 uit de lucht te halen dan een boom. Daarom is groen zo belangrijk,” zegt hij.