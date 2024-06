Leerlingen uit Rode leren over dode hoek: “Waarschuwen voor gevaren”

Om de drie dagen vindt er in ons land een dodehoekongeval plaats. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen om zo’n ongeval te vermijden. “Ik heb geleerd dat er eigenlijk verschillende hoeken zijn”, zegt Joakim. “Je mag niet naast de deur staan vooraan, maar ook niet in het midden en achteraan de vrachtwagen mag staan.”

Henri Vanderborght is al 34 jaar vrachtwagenchauffeur, hij vindt het enorm belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de dodehoekproblematiek. “Je moet altijd je aandacht hebben in het verkeer en zeker in de dode hoeken. Zeker als je naar rechts rijdt of afdraait, kan je absoluut niets zien. Het is ook aan die zijde dat de meeste ongevallen gebeuren”, zegt Henri.

De politiezone Rode wil de leerlingen dan ook attent maken op de gevaren. “Het zijn kinderen die zich meer en meer zelfstandig in het verkeer gaan begeven”, zegt korpschef Tom Smets. “Het is dus belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als ze met een fiets naast een zware vrachtwagen stilstaan. Zo kunnen we ongevallen vermijden.”