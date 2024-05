Bestuurder crasht tijdens achtervolging en vlucht te voet weg

Zaterdagochtend rond 4 uur merkte de politie een Volkswagen Polo op die een vreemd rijgedrag vertoonde. “Onze ploeg zette de achtervolging in en ter hoogte van de kerk in Malderen, nam het voertuig plots de tegenovergestelde richting. De wagen botste er ook op een terras van een zaak, maar de bestuurder reed gewoon verder”, zegt politiecommissaris Frank Maes van de zone KLM. “De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand in Liezele-Dorp na een crash. De ploeg trof daar de passagierster aan. De bestuurder was te voet verder gevlucht, maar zijn identiteit is gekend. Volgens de eerste vaststellingen vielen er geen gewonden.”

De schade aan het terras waar hij tegen botste, is vrij groot. “We gaan nu met de verzekering verder bekijken wat er moet gebeuren. Sowieso blijft ons ontbijthuisje onder de kerktoren van Malderen wel geopend”, zeggen uitbaters Gunther Wysmantel en Erika Waumans. “Alleen zal het terras even gesloten zijn, we hebben binnen wel gezellige zeteltjes.” De wagen van de vluchtende bestuurder werd getakeld door het parket van Halle-Vilvoorde voor verder onderzoek.