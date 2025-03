Parket dagvaardt 150 bestuurders voor rijden onder invloed: “Ze riskeren tot vijf jaar rijverbod”

Tijdens het voorbije jaareinde stelde de politie tijdens controles 148 processen-verbaal op, één meer dan het jaar ervoor. Net als in 2023 maakte het overgrote deel van hen zich ook nu schuldig aan rijden onder invloed van alcohol, een minderheid was onder invloed van drugs. Zij moeten zich de komende weken tijdens vier themazittingen verantwoorden voor de politierechtbanken in Vilvoorde en Halle.

“We hechten veel belang aan die themazittingen omdat we zo ook zichtbaarheid aan ons beleid geven en duidelijk maken dat rijden onder invloed van alcohol of drugs onverantwoord is en nooit kan. Heb je een glaasje op, zoek dan een veilig alternatief en breng jezelf en anderen niet in gevaar”, aldus Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.

De bestuurders die in de fout gingen, riskeren een boete tot 16.000 euro en/of een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Bijkomend kan de rechter ook een alcoholslot, een hogere boete, examens, medische en psychologische testen opleggen of een levenslang rijverbod. “Samen met de steun van de lokale en federale politie zullen we acties zoals tijdens het jaareinde blijven herhalen. Ook op andere momenten in het jaar. Want rijden onder invloed is altijd een slecht idee”, besluit Vercarre.